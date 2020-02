Il nuovo costume della Vedova Nera nella foto promozionale di Black Widow

Così come accaduto per il villain Taskmaster, le carte da collezioni Topps hanno svelato il look della Vedova Nera nel cinecomic Black Widow.

L’immagine promozionale in questione mostra nel dettaglio uno dei costumi che la protagonista indosserà nel film Marvel in uscita tra due mesi circa.

Trovate la foto in fondo alla pagina.

Black Widow

Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

AL CINEMA: Nelle sale Usa da 1 maggio 2020, in Italia dal 29 aprile.