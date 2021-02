Il nuovo adattamento di Il Mago di Oz della Warner Bros ha ora un regista

Warner Bros e New Line Cinema hanno scelto la regista per il nuovo adattamento di Il Mago di Oz, celebre romanzo di L. Frank Baum.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, il nome del regista scelto è di Nicole Kassell, produttrice e regista di tre dei nove episodi della serie Tv di Watchmen curata da Damon Lindelof.

Al momento non ci sono molti dettagli riguardo le intenzioni della Warner Bros sul nuovo adattamento, anche se la celebre fonte specifica che si tratta di un progetto prioritario per la major. L’ultima volta che Il Mago di Oz è approdato al cinema è stato con Il Grande e Potente Oz, film diretto da Sam Raimi nel 2013.

Qui di seguito vi proponiamo la breve sinossi del romanzo Il Mago di Oz:

Pubblicato per la prima volta a Chicago nel 1900, è il più celebre romanzo di L. Frank Baum e racconta le avventure di Dorothy nel magico paese di Oz dopo che lei e il suo cane sono stati investiti da un tornado in Kansas. È insieme a Peter Pan di James Matthew Barrie il testo più celebre e amato dai lettori delle più giovani fasce d’età del ventesimo secolo anche se il loro successo è diventato universale anche tra gli adulti. La notorietà dell’opera diede vita a una serie di sequel tutti ambientati nel paese di Oz, con numerosi adattamenti teatrali e cinematografici tra i quali il celebre film del 1939 diretto da Victor Fleming con Judy Garland nel ruolo di protagonista. All’interno – come in tutti i volumi Fermento – gli “Indicatori” per consentire al lettore un agevole viaggio dentro il libro.