Oliver Masucci da Dark al cast di Animali Fantastici 3

L’attore italo-tedesco Oliver Masucci è entrato a far parte del cast in costruzione di Animali Fantastici 3, prossimo capitolo del celebre franchise legato ai romanzi di J.K. Rowling.

Amato per il ruolo nella serie di successo Dark, l’attore Oliver Masucci ha rivelato solo di recente di aver passato ben 5 mesi sul set di Animali Fantastici 3, rivelando di non averne potuto parlarne prima per ovvi obblighi contrattuali. Riguardo la natura del ruolo a lui assegnato dalla Warne Bros, l’attore ha rivelato che si tratta del Capo della Confederazione Internazionale dei Maghi.

Le riprese di Animali Fantastici 3 sono attualmente in corso dopo una lunga pausa dovuta al protrarsi dell’emergenza Covid-19. Come noto, tra le locations scelte dalla produzione figura anche Berlino.

ANIMALI FANTASTICI 3

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da David Yates. La sceneggiatura sarà firmata da J.K. Rowling. CAST: Eddie Redmayne, Jude Law, Dan Fogler, Ezra Miller, Alison Sudol, Katherine Waterston, Jessica Williams, Mads Mikkelsen, Richard Coyle, Oliver Masucci.

Il film approderà nelle sale il 15 luglio 2022.