I Marvel Studios hanno diffuso in rete alcune nuove foto da She-Hulk: Attorney at Law, la futura serie Disney+ dedicata alla famosa cugina di Hulk.

Le immagini in questione mostrano Tatiana Maslany nei panni della protagonista, ma anche Jameela Jamil in quelli della villain Titania e Mark Ruffalo come Hulk. Trovate le immagini nella galleria fotografica qui di seguito. Ricordiamo che la messa in onda del primo episodio su Disney+ è stato fissato per il 17 agosto, trovate qui il primo trailer diffuso solo qualche settimana fa.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW

PRODUZIONE: Diretta da Kat Coiro (episodi 1, 2, 3, 4, 8, 9) e Anu Valia (episodi 5, 6, 7) con Jessica Gao come sceneggiatrice. I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao. I co-produttori esecutivi sono Wendy Jacobson e Jennifer Booth. CAST: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. USCITA: Su Disney+ dal 17 agosto 2022.

TRAMA: La serie segue le vicende di Jennifer Walters mentre cerca di affrontare la complessa vita da avvocata trentenne e single che, oltretutto, è anche una Hulk verde alta più di due metri e dotata di superpoteri.