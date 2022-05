I Marvel Studios hanno diffuso in rete il primo trailer di She-Hulk: Attorney at Law, la nuova serie in arrivo da agosto su Disney+.

Il lancio del trailer è arrivato in occasione degli Upfront della Disney, e regala agli storici fan dell’universo Marvel tante sorprese più o meno attese, a cominciare dalla presenza di Tim Roth come Abominio, ma anche con alcune sequenze importanti nei laboratori di Bruce Banner (Mark Ruffalo). La serie sarà disponibile su Disney+ a partire dal 17 agosto.

SHE-HULK

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao. In cabina di regia spazio per Kat Coiro e Anu Valia. CAST: Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry, Jameela Jamil, Josh Segarra. USCITA: Il lancio è atteso su Disney+ dal 2022.

TRAMA FUMETTO: Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni. Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.