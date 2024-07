Nuova immagine da Captain America: Brave New World

Nel giorno che celebra l’indipendenza americana, i Marvel Studios hanno diffuso in rete una foto esclusiva da Captain America: Brave New World.

La foto in questione, diffusa attraverso i canali social ufficiali, mostra Sam Wilson (Anthony Mackie) in bella posa mentre indossa il nuovo costume da Captain America con tanto di iconico scudo a seguito. L’immagine chiaramente celebra il 4 luglio, ma dà ai fan il più caloroso dei saluti, ossia “see you soon” (arrivederci).

Foto a parte, nel nostro ultimo aggiornamento da Captain America: Brave New World abbiamo confermato l’ingaggio in un ruolo misterioso del famoso attore Giancarlo Esposito, ma anche che la produzione era entrata in una fase classica di re-shoot.

La regia di Captain America: Brave New World è stata curata da Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. Matthew Orton ha anche partecipato alla sceneggiatura. Il film sarà distribuito dal 14 febbraio 2025

NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

