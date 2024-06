Il celebre attore Giancarlo Esposito è entrato a far parte del cast di Captain America: Brave New World, uno dei prossimi capitoli dell’MCU.

L’ingaggio dell’attore è arrivato in occasione dell’avvio delle classiche riprese aggiuntive che, secondo il the Hollywood Reporter, sono partite da Atlanta e dureranno ben 22 giorni. La fonte ha inoltre aggiunto che il costo di questo re-shoot costerà molto meno di quelli lunghi e complicati realizzati per altri film Marvel quali The Marvels e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e che Giancarlo Esposito si è già presentato sul set.

Giancarlo Esposito, il ruolo ed il re-shoot

L’attore di origini italiane in settimana ha fatto più volte riferimento ad una sua collaborazione con i Marvel Studios, senza mai però rivelare per quale film (o serie tv). Con la conferma della sua presenza in Captain America: Brave New World uno dei dilemmi è stato risolto, resta pertanto da capire la natura del suo ruolo. Che si tratti di un ruolo da villain? Beh, per il THR pare proprio di si, anche se le sorprese in casa Marvel Studios sono sempre all’ordine del giorno.

In attesa di nuovi aggiornamenti, specialmente su questo argomento, vi rimandiamo a questo nostro indirizzo dove è possibile dare uno sguardo alle primissime immagini ufficiali diffuse in occasione del panel Marvel al CinemaCon di Las Vegas.

La regia di Captain America: Brave New World è stata curata da Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie. Matthew Orton ha anche partecipato alla sceneggiatura. Il film sarà distribuito dal 14 febbraio 2025

NEL CAST Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas, Danny Ramirez, Harrison Ford, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Rosa Salazar.

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

