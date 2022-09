Le novità Disney+ in arrivo dal mese di ottobre 2022

Walt Disney Company Italia ha condiviso con la rete la lista delle novità in arrivo su Disney+ a partire da ottobre 2022.

La piattaforma nel mese di ottobre rilascerà i nuovi episodi di Andor, The Old Man, The Kardashians, e She-Hulk: Attorney at Law, ma non solo. Così come accaduto lo scorso anno, infatti, il celebre servizio digitale ad ottobre delizierà i suoi abbonati con una programmazione da urlo. Hallowstream torna per regalare tante novità in tema con l’annuale festa di Halloween. Tra i titoli più attesi, Licantropus (Werewolf by night) in arrivo il 7 ottobre e Grimcutty disponibile dal 10 ottobre.

Nel riportarvi film e serie in arrivo, vogliamo ricordare che molte altre novità potrebbero trovare spazio nei prossimi giorni, perciò vi consigliamo di rimanere connessi sulle nostre pagine per nuovi aggiornamenti.

NOVITA’ DISNEY+ DA OTTOBRE 2022

3 OTTOBRE

5 OTTOBRE

THE BEAR (serie tv, stagione completa)

7 OTTOBRE

SOUL OF A NATION: THE MURDER OF MALCOM X (documentario)

12 OTTOBRE

CANDY: MORTE IN TEXAS (serie tv)

CAMBIO DI DIREZIONE (serie tv, stagione completa)

THE CAPTAIN (docuserie)

AGLI OCCHI DEL MONDO (serie tv)

14 OTTOBRE

ROSALINE (film)

SOUL OF A NATION: SCREAM QUEENS RISING (documentario)

19 OTTOBRE

LES AMATEURS (serie tv, stagione completa)

THE GOOD DOCTOR S1-S4 (serie tv)

DAMAGES S1-S5 (serie tv)

26 OTTOBRE