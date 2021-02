Vi proponiamo oggi la recensione di Notizie dal Mondo, film con Tom Hanks, e diretto dal regista Paul Greengrass.

Distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal giorno di Natale del 2020, nel pieno della pandemia e della conseguente discesa dei numeri del pubblico in sala, Notize dal Mondo è stato poi distribuito nel bel paese e nel resto del mondo tramite la piattaforma Netflix a partire dal 10 febbraio 2021.

Notizie dal Mondo è stato diretto da Paul Greengrass (noto al grande pubblico per essere stato dietro la macchina da presa degli episodi di maggior successo della saga dedicata all’agente segreto Jason Bourne) e interpretata dal premio Oscar Tom Hanks, e da Helena Zengel.

La vicenda è ambientata negli Stati Uniti, anno del signore 1870, e vede l’ex capitano dell’esercito confederato Jefferson Kidd guadagnarsi da vivere con un lavoro molto originale: leggere giornali agli analfabeti. Nel corso dei suoi peregrinaggi, che lo porteranno in giro per le lande desolate del Texas, dovrà cercare di portare a termine il difficile compito di riportare agli zii la piccola Johanna Leonberger, rapita sei anni prima da una tribù di nativi. Il viaggio si rivelerà non facile ma darà modo ai due di sviluppare un legame speciale.

La mano esperto di Greengrass sa che punti toccare e sceglie di strizzare l’occhio ai grandi maestri del genere prediligendo campi lunghi e inquadrature in cui è la sabbia del deserto a farla da padrone. La sceneggiatura di Notizie dal Mondo, frutto del lavoro fatto da Luke Davies e dal regista stesso sulla base del romanzo di Paulette Jiles, riflette sul vecchio west per rimandare alle contraddizioni dell’America contemporanea. La prima volta della coppia Hanks-Greengrass nel vecchio West (sei anni dopo la collaborazione per “Captain Phillips – attacco in mare aperto”) si traduce in un lungo viaggio di redenzione lungo quattrocento miglia in cui le avversità proverranno non solo dall’ostilità dell’ambiente, ma anche dall’ostinazione di gruppi eversivi che, durante quegli anni, minacciavano l’equilibrio di una nazione profondamente ferita e divisa. Un po’ come oggi.

Notizie dal Mondo sembra aver ricevuto un buon responso in termini di critica, come testimoniato dalle numerose nomination ricevute ai prestigiosi Screen Actors Guild, ai Critics Choice Awards e ai Golden Globe (solo per citarne alcuni), in particolare la prova attoriale della giovanissima Zengel (classe 2008) ha attirato commenti entusiastici da parte di diversi esperti del settore. Un’altra ottima prova di uno dei più grandi attori viventi, Tom Hanks, per un film che, ne siamo certi, non farà da comparsa nell’ormai già iniziata stagione dei premi cinematografici.

Notizie dal Mondo è disponibile sul catalogo Netflix dal 10 febbraio 2021.