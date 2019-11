Le serie tv Marvel Studios incentrate su She-Hulk e Moon Knight hanno mosso i primi passi verso l'avvio della produzione.

Attraverso un aggiornamento sullo stato della produzione delle due serie tv, proveniente dal The Hollywood Reporter, da questa notte è noto che Kevin Feige ha scelto i nomi dei due showrunners.

Jessica Gao è stata scelta come showrunner di She-Hulk, la serie tv dedicata alla celebre "cugina" di Hulk. La scrittrice è nota per aver lavorato a lungo sulla serie tv Rick and Morty, vincendo tra l'altro anche un Primetime Emmy lo scorso anno. La Gao ha anche collaborato in passato sulla scrittura di alcuni episodi di serie tv quali Silicon Valley e Take My Wife.

Jeremy Slater è invece la scelata fatta da Marvel Studios per la serie tv incentrata sul celebre Moon Knight. Lo scrittore si è fatto apprezzare di recente per aver portato su Netflix, in maniera estremamente straordinaria, il fumetto The Umbrella Academy. In passato ha anche scritto le sceneggiature - meno fortunate - di I Fantastici Quattro (il rilancio del 2005) e Death Note in live-action.

Al momento nessuna delle due serie tv ha una data di rilascio ufficiale.

She-Hulk

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jessica Gao.

Il personaggio di Jennifer Susan Walters (aka She-Hulk) è stato creato da Stan Lee e dal disegnatore John Buscema nel 1980. In origine Jennifer è un abile avvocato di professione, ed ha prestato servizio come consulente legale a vari supereroi in numerose occasioni. Ultima informazione, non meno importante, è che si tratta della cugina di Bruce Banner (aka Hulk). Così come il suo collega Deadpool, il personaggio di She-Hulk è consapevole di essere una creazione fumettistica, pertanto rompe spesso la quarta parete, rivolgendosi ai lettori in più occasioni.

Jennifer ottiene i suoi poteri attraverso una trasfusione di sangue ricevuta da suo cugino Bruce Banner. She-Hulk (questo il nome che scegliere per la sua nuova doppia vita) come differenza dal suo parente più famoso, riesce a controllare le sue trasformazioni.

She-Hulk sarà trasmessa su Disney+.

Moon Knight

La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater.

Il personaggio di Moon Knight è stato creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) nel 1975. La sua apparizione risale al fumetto Werewolf by Night (prima serie) n. 32, per l'occasione nella sotto-trama Lotta contro gli infernali.

Marc Spector nasce come pugile, prima di entrare in marina, e divenire successivamente un mercenario. Durante una spedizione in Egitto, Spector viene ferito e rimasto in fin di vita da un suo collega. Gli egiziani per salvarlo lo portano al cospetto della statua del dio egiziano Khonshu, quest'ultimo gli appare in sogno, donandogli alcuni poteri. L'oramai ex-mercenario torna così in città, ed inizia a sfruttare al meglio la sua "seconda possibilità" divenendo un vigilante in costume.

Moon Knight è bravo nel combattimento corpo a corpo, nelle arti marziali, uno stratega e un atleta a livello olimpionico. Il Dio Khonshu gli ha donato poteri da sfruttare in base alle varie fasi lunari. Tra le abilità note, il potere di rigenerarsi dalle ferite, e lo sviluppo di forza e agilità sovrumane con la Luna Piena.

Moon Knight sarà trasmessa su Disney+.