La celebre serie tv Vikings si appresta ad abbracciare per l’ultima volta i suoi fan con la sesta stagione oramai in dirittura di arrivo, ma a quanto pare non si tratterà di un addio.

TvLine ha confermato che Netflix ha preso accordi con MGM Television per sviluppare – e distribuire – Vikings: Valhalla, una serie tv che farà da sequel a Vikings, ambientata ben 100 anni dopo gli eventi della serie prodotta da History Channel per sei stagioni.

La fonte rivela che la nuova serie è stata ideata da Michael Hirst, lo stesso creatore di Vikings, e messa nelle mani dello showrunner Jeb Stuart. Secondo le prime indiscrezioni, pare che Vikings: Valhalla racconterà le storie e le avventure di alcuni famosi personaggi della storia vichinga, tra cui Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e Guglielmo il conquistatore.

Ovviamente si attendono ulteriori aggiornamenti in merito.

Vikings (Sesta Stagione)

Vikings è stato creato da Michael Hirst. Nel cast Alex Høgh Andersen, Katheryn Winnick, Clive Standen, Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgard, Jonathan Rhys Meyers.

La stagione prenderà il via subito dopo “la battaglia tra i fratelli” che ha visto la vittoria di Bjorn, l’eroe di un popolo che è rimasto per troppo tempo sotto la tirannide di Ivar.

La sesta stagione andrà in onda su History Channel dal 4 dicembre 2019. In Italia sarà Rai 4 a distribuirla.