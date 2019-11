Il cast dei due prossimi Mission: Impossible ha dato il benvenuto a Pom Klementieff, attrice nota per aver interpretato Mantis nel Marvel Cinematic Universe.

La conferma dell’ingaggio è arrivato direttamente dal regista Christopher McQuarrie attraverso i propri canali social. Il regista, infatti, ha postato una foto dell’attrice su Twitter con l’hashtag #MI78, e poco dopo la stessa Klementieff ha risposto presente.

La Klementieff è la seconda new entry del cast, in precedenza infatti anche Hayley Atwell (altra protagonista dell’MCU) è stata ingaggiata per un ruolo. Si spera che nelle prossime settimane il regista possa regalare altri aggiornamenti su cast e trama.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Nel cast Tom Cruise, Pom Klementieff.

Il film sarà distribuito negli Usa dal 5 agosto 2022.