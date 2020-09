Il colosso digitale Netflix sta sviluppando una serie incentrata sul mitico Conan il Barbaro, personaggio immaginario creato da Robert E. Howard.

Il progetto sarà condiviso dal punto diviso produttivo tra Netflix e la Pathfinder Media di Fredrik Malmberg e Mark Wheeler, società già impegnata in passata nello sviluppo di una serie tv analoga, ma via Amazon Studios. Ad oggi mancano ancora dettagli riguardo sceneggiatori e showrunner.

Conan il Barbaro è stato creato nel 1932 dallo scrittore Robert E. Howard, ed è stato protagonista fin dalla sua creazione di innumerevoli storie. Per il cinema sono stati realizzati tre film, i primi due con protagonista Arnold Schwarzenegger, intitolati Conan il Barbaro e Conan il Distruttore, e il terzo nel 2011 con protagonista Jason Momoa, intitolato Conan the Barbaria, quest’ultimo non apprezzato dalla critica. Nel 1992 fu realizzata una serie a cartoni animati.

Cosa pensare di questo nuovo progetto televisivo?