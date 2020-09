Batwoman: Trovato l’interprete del villain Victor Zsasz

La seconda stagione di Batwoman potrà contare sulla presenza, tra gli altri, del celeberrimo villain Victor Zsasz.

The CW ha confermato oggi (via EW) l’ingaggio dell’attore Alex Morf, il cui ruolo come detto sarà quello del killer su commissione Victor Zsasz.

Accostato nei fumetti DC Comics spesso a Batman, il villain Victor Zsasz al cinema è già apparso in due occasioni, la prima in Batman Begins (col volto di Tim Booth) e la seconda in Birds of Prey (interpretato da Chris Messina). In tv ha fatto il suo esordio con Gotham, qui l’interprete è stato Anthony Carrigan.

BATWOMAN

PRODUZIONE : Batwoman si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries.

: Batwoman si basa sull’omonimo personaggio creato, tra gli altri, da Geoff Johns, che funge da produttore esecutivo della serie insieme a Greg Berlanti, supervisore generale dell’Arrowverse, e alla sceneggiatrice Caroline Dries. TRAMA : Non definita la sinossi della seconda stagione.

: Non definita la sinossi della seconda stagione. CAST : Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang, Shivani Ghai, Alex Morf.

: Javicia Leslie, Rachel Skarsten, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis, Meagan Tandy, Dougray Scott, Nicole Kang, Shivani Ghai, Alex Morf. IN TV: La prima stagione è andata in onda su The Cw dal 6 ottobre 2019. La seconda stagione andrà in onda nel corso del 2021.