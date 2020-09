Ms Marvel: Ad Iman Vellani il ruolo di Kamala Khan

I Marvel Studios hanno annunciato il nome di Iman Vellani come volto di Kamala Khan, protagonista della futura serie Ms Marvel.

La giovane attrice, praticamente al suo esordio nel mondo dell’intrattenimento hollywoodiano, sarà il volto di una delle future serie Marvel in arrivo sul servizio digitale Disney+. Come riferisce Deadline, Iman Vellani potrebbe già vestire i panni di Ms Marvel in uno dei futuri capitoli cinematografici del Marvel Cinematic Universe, magari proprio in Captain Marvel 2, in uscita nel 2022.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati i nomi di alcuni dei registi impegnati sulla serie, tra questi Adil El Arbi e Bilall Fallah, entrambi noti per Bad Boys for Life.

Ms Marvel

: Il personaggio di Ms Marvel è stato creato da da Gerry Conway e John Buscema nel corso del 1977. Lo pseudonimo di Ms Marvel è stato preso in origine da Carol Danvers (l’attuale Captain Marvel), è successivamente passato a Kamala Khan solo nel novembre del 2003, in quell’occasione furono Sana Amanat, G. Willow Wilson e Adrian Alphona a dare vita alla nuova versione del personaggio. Kamala Khan è una ragazza di sedici anni di origine pakistana del New Jersey che ammira molto Carol Danvers. Acquisisce accidentalmente il potere della superelasticità ed entra a far parte dei Vendicatori. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Disney+.