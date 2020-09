Mancano pochi giorni alla messa in onda si The Haunting of Bly Manor, e il colosso digitale Netflix ha diffuso in rete ancora nuovi poster ufficiali.

Dopo aver ammirato i protagonisti nei primi characters poster, Netflix ha offerto stasera la visione di nove ulteriori poster, questa volta però contenenti immagini inquietanti, ed i titoli originali dei singoli episodi. Da come è possibile scorgere, però, manca all’appello “volutamente” quello relativo all’episodio numero 8. Quale mistero si cela dietro questa scelta?

Ricordiamo che i nove episodi di The Haunting of Bly Manor approderanno su Netflix dal 9 ottobre. Trovate i nuovi poster in fondo alla pagina.

The Haunting of Bly Manor

PRODUZIONE : Mike Flanagan torna nuovamente in cabina di regia, con lui spazio anche per il produttore Trevor Macy, i due hanno da poco firmato un contratto pluriennale con Netflix.

: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas, Kate Siegel, Amelie Smith, Benjamin Ainsworth, Rahul Kohli, T’Nia Miller, Amelia Eve, Catherine Parker. TRAMA : La serie è ambientata nell’Inghilterra degli anni ’80. Dopo la tragica morte dell’istitutrice, Henry Wingrave assume una giovane bambinaia americana per prendersi cura dei nipoti orfani che vivono a Bly Manor con il cuoco Owen, la giardiniera Jamie e la governante, la signora Grose. Ma al castello l’apparenza inganna e secoli di segreti oscuri d’amore e morte stanno per tornare a galla in questa storia gotica da brivido. A Bly Manor, la morte non è per sempre.

I POSTER