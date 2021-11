Arcane, la serie d’animazione tratta dall’universo League of Legends, ha ottenuto in queste ore il rinnovo per una seconda stagione.

L’annuncio fatto da Netflix e Riot Games è arrivato in occasione di un fan event sabato in cui sono stati presentati gli ultimi tre episodi della prima stagione. Il tandem produttivo ha anche confermato che i nuovi episodi sono già attualmente entrati in fase di produzione attiva. Ecco le parole dei co-creatori della serie Christian Linke e Alex Yee:

“Siamo più che felici della risposta positiva da parte del pubblico nei confronti della prima stagione di Arcane, e stiamo lavorando duramente con i maghi creativi di Riot e dello studio d’animazione francese Fortiche per realizzare la seconda stagione.”

La prima stagione di Arcane è arrivata su Netflix lo scorso 6 novembre, creata da Christian Linke e Alex Yee. L’approdo sulla piattaforma è stata divisa in tre diverse tranche da tre episodi ciascuna. Gli attori Hailee Steinfeld, Ella Purnell e Katie Leung hanno fornito la loro voce per i personaggi principali, ovvero Vi, Jinx e Caitlyn Kiramman. Tra i produttori figurano Oinke, Marc Merrill, Brandon Beck, Jane Chung e Thomas Vu.