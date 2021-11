Box Office Italia – Ghostbusters: Legacy in testa anche di sabato

Un sabato relativamente tranquillo quello che si è configurato nel mercato cinematografico italiano: la prima posizione nel Box Office Italia di Ghostbusters: Legacy è rimasta invariata, mentre Eternals è sempre secondo.

Come da previsione, Ghostbusters: Legacy si è confermato primo in classifica con un incasso stimato sabato di 397 mila euro (miglior media della top ten), ed un totale ora di 665 mila. La vittoria del weekend è fuori discussione, la sfida semmai sarà quella di riuscire – o meno – a raggiungere la quota del milione con gli incassi domenicali. In seconda posizione ancora spazio per Eternals (qui la recensione), il cui incasso è stato 278 mila euro, ed un totale di 7.3 milioni.

La terza posizione del Box Office Italia è andata a The French Dispatch con i suoi 160 mila euro (totale 1.3 milioni), mentre risulta interessante l’incasso di My Hero Academia The Movie – World Heroes’ Mission, ossia 112 mila euro e seconda miglior media per sala, complessivamente sono 217 mila euro in tre giorni. Per tutta la vita (qui la recensione) ha chiuso la top five con 95 mila euro, ed un totale di 694 mila.

