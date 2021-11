Tom Holland all’evento per il lancio del nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home

L’account ufficiale del film Spider-Man: No Way Home ha da poco diffuso un video dal backstage dell’evento di lancio del nuovo trailer a Los Angeles con protagonista Tom Holland.

Come prevedibile, la presenza del protagonista della saga dedicata al celebre Spider-Man ha letteralmente mandato in visibilio tutti i presenti in sala per l’evento. Trovate il video dal backstage nel tweet ufficiale in fondo alla pagina. Per riguardare, invece, il full trailer di Spider-Man: No Way Home vi basterà cliccare qui.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. Le riprese si sono svolte tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina. USCITA: Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021. In Italia dal 16 dicembre.

TRAMA: Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.