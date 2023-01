Guai in vista per Netflix e per l’annunciata serie tv ispirata al celebre franchise videoludico Assassin’s Creed.

Annunciata nell’ottobre del 2020, la serie Assassin’s Creed ha perso il suo sceneggiatore – e showrunner – Jeb Stuart (Die Hard), ingaggiato lo ricordiamo nel giugno del 2021 (qui il nostro aggiornamento). A confermare la difezione sul ruolino di marcia è stato lo stesso Stuart attraverso un’intervista rilasciata a Collider in questi giorni. La motivazione, come spesso accade in queste occasioni, è da imputare ad una diversa visione del progetto.

ASSASSIN’S CREED

La serie Assassin’s Creed è stata annunciata attraverso un comunicato congiunto tra Netflix e UbiSoft (società di produzione che ha creato la saga videoludica). La produzione sarà a cura di Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television.

La saga videoludica, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 155 milioni di copie. Nel recente passato (2016) è stato realizzato anche un film con Michael Fassbender nei panni del protagonista, e Justin Kurzel scelto come regista. Il film non ha ottenuto il benestare di pubblico e critica, ottenendo risultati alquanto scadenti.