Si muove qualcosa in merito allo sviluppo della serie tv tratta dal videogame Assassin’s Creed. Il colosso digitale Netflix sembra aver trovato uno sceneggiatore.

L’annuncio ufficiale non è ancora avvenuto, ma secondo Variety sembra che la scelta di Netflix sia alla fine caduta su Jeb Stuart, sceneggiatore noto per aver firmato Vikings: Valhalla (sempre per Netflix), ma anche pellicole celebri quali Trappola di cristallo, Ancora 48 ore e Il fuggitivo. Non resta che attendere la conferma ufficiale nei prossimi giorni.

La serie Assassin’s Creed è stata annunciata lo scorso ottobre attraverso un comunicato congiunto tra Netflix e UbiSoft (società di produzione che ha creato la saga videoludica), la quale ha affidato la produzione a Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television.

La saga videoludica, in cui si racconta la guerra tra i gruppi segreti di Assassini e Templari, ha debuttato nel 2007 e fino a questo momento ha venduto oltre 155 milioni di copie. Nel recente passato (2016) è stato realizzato anche un film con Michael Fassbender nei panni del protagonista, e Justin Kurzel scelto come regista. Il film non ha ottenuto il benestare di pubblico e critica, ottenendo risultati alquanto scadenti.