Torna questa mattina la nostra rubrica dedicata alle novità prossime ad essere inserite nel catalogo Netflix. Tra gli eventi più attesi di dicembre 2019, The Witcher e la seconda stagione di Lost in Space.

L'avvicinamento al Santo Natale per Netflix regalerà ai propri utenti un mucchio di programmi molto interessanti, sia che si tratti di serie tv che di film originali. Come già anticipato in precedenza, la serie fantasy The Witcher è tra gli eventi più attesi forse dell'intero 2019, con un Henry Cavill rigenerato nei panni del celebre protagonista della serie romanzesca Geralt di Rivia. Ma ci sarà spazio anche per le nuove avventure dei Robinson nello spazio, con la seconda attesa stagione di Lost in Space.

Dal 13 dicembre, invece, per gli amanti del genere action spazio per 6 Underground, lo scoppiettante nuovo film d'azione di Michael Bay, celebre regista della saga Transformers... e non solo. Ma Netflix a dicembre avrà anche da celebrare il Santo Natale, ed è per questo che gli utenti del colosso dello streaming si ritroveranno una sfilza di prodotti originali a tema natalizio.

Catalogo Netflix Dicembre 2019

Film Originali Netflix

Dead Kids – 1 dicembre

Speciale di Natale di Porta Dos Fundos – 3 dicembre

Porta Dos Fundos: La Prima Tentazione di Cristo – 3 dicembre

Mercoledì 4: Lets’s Dance – 4 dicembre

Un Principe per Natale: Royal Baby – 5 dicembre

Storia di un Matrimonio – 6 dicembre

6 Underground – 13 dicembre

I Due Papi – 20 dicembre

Altri film

A Cinderella Story – Christmas Wish – 1 dicembre

Ace Ventura – L’Acchiappanimali – 1 dicembre

Il Talento di Mr. Ripley – 1 dicembre

Kung Fu Jungle – 1 dicembre

Chiamami col tuo Nome – 15 dicembre

Serie TV Originali Netflix

Team Kaylie (Stagione 1 – parte 2) – 2 dicembre

Home for Christmas (Stagione 1) – 5 dicembre

V Wars (Stagione 1) – 5 dicembre

Il Prescelto (Stagione 2) – 6 dicembre

Tre Giorni di Natale (Miniserie) – 6 dicembre

Triad Princess (Stagione 1) – 6 dicembre

Virgin River (Stagione 1) – 6 dicembre

Natale con i McKellan (Episodio speciale) – 9 dicembre

Soundtrack (Stagione 1) – 18 dicembre

The Witcher (Stagione 1) – 20 dicembre

Lost in Space (Stagione 2) – 24 dicembre

You (Stagione 2) – 26 dicembre

Alexa & Katie (Stagione 3) – 30 dicembre

Ares (Stagione 1) – 31 dicembre

Il Vicino (Stagione 1) – 31 dicembre

Spectros (Stagione 1) – 31 dicembre

The Gift (Stagione 1) – 31 dicembre

Altre Serie TV

Agents of S.H.I.E.L.D. (Stagione 6) – 1 dicembre

Eastsiders (Stagione 4) – 1 dicembre

The 100 (Stagione 5) – 1 dicembre

Anime e Animazione

Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir (Stagione 3) – 1 dicembre

Sonic X (Stagione 1-3) – 1 dicembre

Carole & Tuesday (Stagione 1 – Parte 2) – 24 dicembre

The Disastrous Life of Saiki K: Reawakened (Stagione 1) – 30 dicembre

GO! GO! Cory Carson (Stagione 1) – 31 dicembre

Stand Up Comedy e Show

Tiffany Haddish: Black Mitzvah – 3 dicembre

Astronomy Club: The Sketch Show (Stagione 1) – 6 dicembre

Glow Up (Stagione 1) – 6 dicembre

Magic for Humans (Stagione 2) – 6 dicembre

Amit Tandon: Family Tandoncies – 9 dicembre

Michelle Wolf: Joke Show – 10 dicembre

Documentari Originali Netflix

Apache: La Vita di Carlos Tevez (Stagione 1) – 5 dicembre

Altri documentari