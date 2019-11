Questa mattina apriamo una nuova rubrica mensile dedicata al noto servizio di streaming Amazon Prime Video.

Con cadenza mensile, sulle nostre pagine, daremo spazio a quelle che saranno tutte le novità in catalogo sul servizio di streaming creato dal colosso Amazon.

In questo nostro primo articolo daremo spazio alle novità in programma per il prossimo mese, dicembre 2019. Da Swamp Thing (serie DC Universe), al dramma The Aeronauts, passando per la quarta stagione di The Expanse, ecco tutto quello che c'è da sapere su Amazon Prime Video nel mese di dicembre.

DA DICEMBRE SU AMAZON PRIME VIDEO

SWAMP THING

DAL 2 DICEMBRE IN ESCLUSIVA SU AMAZON PRIME VIDEO

In esclusiva su Amazon Prime Video dal 2 Dicembre sarà disponibile la limited series Swamp Thing. La serie segue le vicende della dottoressa Abby Arcane (Crystal Reed) che indaga su un virus mortale proveniente apparentemente da una palude che colpisce una piccola cittadina della Louisiana. Ma quando una misteriosa creatura emerge dal torbido acquitrino, Abby si trova a fronteggiare gli incubi di un mondo soprannaturale in cui nessuno può sentirsi al sicuro.

Swamp Things, serie drammatica con puntate da un’ora è ricca di colpi di scena in stile gotico conditi dall’atmosfera tipica del sud degli Stati Uniti e di personaggi corrotti dalle forze soprannaturali che circondano la cittadina della Louisiana, Marais. Quando l’orrore di questi fatti agghiaccianti e inspiegabili emerge dalle acque torbide della palude, nessuno è al sicuro.

Swamp Thing sarà disponibile in esclusiva su Prime Video

dal 2 Dicembre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

THE MARVELOUS MRS. MAISEL

DAL 6 DICEMBRE IN ESCLUSIVA SU PRIME VIDEO LA TERZA STAGIONE DELL’ICONICA SERIE

Dal 6 Dicembre torna su Amazon Prime Video la serie The Marvelous Mrs. Maisel. Nella nuova stagione Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno. Joel è in difficoltà nell’aiutare Midge e allo stesso tempo cercare di perseguire i suoi sogni. Abe si butta in una nuova missione e Rose comprende di avere lei stessa dei talenti.

The Marvelous Mrs. Maisel è la serie vincitrice di otto Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe incluso il premio Best TV Series – Comedy, cinque Critics’ Choice Award tra cui Best Comedy Series, due PGA Award, un WGA Award, e un Peabody Award.

The Marvelous Mrs. Maisel, creata da Amy Sherman-Palladino e prodotta da Daniel Palladino, è da entrambi anche scritta e diretta e vanta nel cast l’attrice premiata agli Emmy e ai Golden Globe Rachel Brosnahan, il vincitore di un Golden Globe e tre Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di un Emmy Alex Borstein, l’attrice nominata a un Emmy Marin Hinkle, e con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

La terza stagione di The Marvelous Mrs. Maisel sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 Dicembre 2019 in versione originale e sottotitolata

THE EXPANSE

LA QUARTA STAGIONE AMAZON ORIGINAL DEBUTTERÀ IL 13 DICEMBRE

La quarta stagione della serie vincitrice di un Hugo The Expanse sarà disponibile da Venerdì 13 Dicembre.

La quarta stagione di The Expanse, la prima come Amazon Original, inizia un nuovo capitolo della saga con la squadra della Rocinante in missione per le Nazioni Unite alla scoperta di nuovi mondi al di fuori del Ring Gate. All’umanità sono state aperte le porte di nuovi pianeti con caratteristiche simili alla Terra, cosa che ha velocizzato la corsa ad accaparrarsi i territori appena scoperti e ha inasprito gli attriti tra la Terra e i suoi nemici, Marte e la Fascia Principale degli asteroidi. Ilus è il primo di questi pianeti, ricco di risorse naturali ma anche segnato dalle rovine di una estinta civiltà aliena. Gli abitanti dalla Terra, di Marte e dalla Fascia si lanciano alla colonizzazione di questo nuovo pianeta, ignari dei gravi pericoli che li attendono.

La quarta stagione di The Expanse sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 Dicembre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

THE GRAND TOUR PRESENTS: SEAMEN

RITORNA L’EPICO SHOW CON CLARKSON, HAMMOND E MAY CON UNA NUOVA SERIE DI EPISODI SPECIALI

Ritornano su Amazon Prime Video Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ma con una nuova veste. Dal 13 Dicembre sarà disponibile il primo lungometraggio speciale The Grand Tour presents: Seamen. Il trio questa volta sarà alla guida non di automobili bensì di barche in un’avventura che li porterà fino al delta del Mekong.

The Grand Tour presents: Seamen sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 13 Novembre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

THE AERONAUTS

DAL 20 DICEMBRE SARà DISPONIBILE IL NUOVO FILM AMAZON ORIGINAL CON FELICITY JONES ED EDDY REDMAYNE

In esclusiva su Amazon Prime Video dal 20 Dicembre sarà disponibile il nuovo film Amazon Original The Aeronauts.

La storia è ambientata nel 1862 quando la temeraria pilota di mongolfiere Amelia Wren (Felicity Jones) si unisce al pioniere della metereologia James Glaisher (Eddie Redmayne) per avanzare nella conoscenza del meteo e volare più in alto di quanto non fosse mai stato fatto prima nella storia. Nello stabilire record e avanzare con le scoperte scientifiche il loro viaggio ai confini dell’esistenza aiuta la strana coppia a trovare il proprio posto nel mondo che hanno lasciato sotto di loro. Allo stesso tempo, però, si trovano ad affrontare prove emotive e fisiche e presto l’ascesa diventa una lotta per la sopravvivenza.

The Aeronauts sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 Dicembre 2019 in versione originale, doppiata e sottotitolata

A PARTIRE DA DICEMBRE SARANNO INOLTRE DISPONIBILI SU AMAZON PRIME VIDEO:

Serie TV

This Is Us – la terza stagione dall’1 Dicembre

The Originals – la quinta stagione dall’1 Dicembre

I Medici – la terza stagione dal 25 Dicembre

Into The Badlands – la seconda parte della terza stagione dal 10 Dicembre

Film e docu-serie

Il Grinch – dall’1 Dicembre

Darkest Hour – dal 9 Dicembre

Pet Sematary II – dall’11 Dicembre

Cinquanta Sfumature Di Rosso – dal 23 Dicembre

Wonder Park – dal 28 Dicembre

IL MESE DI DICEMBRE SARÀ L’ULTIMA OCCASIONE PER GUARDARE:

Serie TV

Lost – le prime sei stagioni fino al 30 Dicembre

Film