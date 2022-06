La serie sudcoreana di successo Squid Game potrà contare su una seconda stagione, a confermare la notizia è stato Netflix con breve teaser.

Divenuto in brevissimo tempo (12 giorni) uno degli show più visti di sempre su Netflix, la serie sudcoreana Squid Game ha ottenuto il tanto agognato via libera per una futura seconda stagione. La conferma, come anticipato, è avvenuta attraverso un breve teaser diffuso via Twitter in cui si fa riferimento all’arrivo della seconda stagione in pieno stile Squid Game. In aggiunta, il colosso dello streaming ha diffuso una lettera di ringraziamento ai fan firmata dal creatore Hwang Dong-hyuk.

Lee Jung-jae e Lee Byung-hun, rispettivamente Gi-hun ed il mascherato Front Man che sovraintende il gioco, torneranna nel cast della seconda stagione.

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

La serie è stata creata da Hwang Dong-hyuk nel corso di ben 12 anni. Al centro della trama un gruppo di persone in difficoltà economiche che rispondono ad un concorso a premi abbastanza particolare. Un gioco misterioso promette un premio economico enorme, ma quando i partecipanti si ritrovano dinanzi le prove scoprono loro malgrado che si tratta di un gioco al massacro.