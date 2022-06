Il secondo Box Office Italia del mese di giugno si è chiuso con Jurassic World il Dominio davanti a Top Gun: Maverick.

Nonostante il caldo estivo tipico del mese di giugno, gli italiani hanno comunque onorato le sale cinematografiche, e lo hanno fatto in virtù della presenza in sala di tre film di grande interesse (via Cinetel).

Jurassic World il Dominio ha facilmente vinto il botteghino nazionale per il secondo weekend di fila. L’incasso maturato dal blockbuster hollywoodiano è stato 1.29 milioni di euro, per un totale ora che è balzato a quota 5.23 milioni. In seconda posizione spazio ancora per il sorprendente Top Gun: Maverick con 975 mila euro nel weekend, ed un totale di 8.56 milioni. Il podio del Box Office Italia è stato, infine, completato dall’esordiente Jujutsu Kaisen 0 – The Movie con 629 mila euro in quattro giorni.

Nel resto della classifica vige la regola degli incassi tipicamente estivi: Nostalgia è risultato quarto con 114 mila euro (totale 1.1 milioni), mentre Esterno Notte – Parte 2 quinto con 94 mila euro (totale 100 mila).