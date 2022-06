E’ il caso di aprire questo articolo annunciando che Jurassic World il Dominio ha letteralmente “dominato il Box Office Usa nel weekend“.

Anche se non c’era dubbi riguardo l’esordio al primo posto da parte del nuovo capitolo della saga Jurassic Park, era assolutamente importante capire quanto fosse ampio il suo dominio sul resto dei film in programmazione. Ed in effetti, Jurassic World il Dominio ha chiuso il suo opening weeked con un mostruoso incasso di 143.3 milioni di dollari, il 29° esordio più alto della storia del Box Office Usa.

Nonostante la performance stratosferica, però, va detto che il film di Colin Trevorrow ha mancato il suo predecessore di pochi milioni di dollari dato che Jurassic World – Il Regno Distrutto esordì nel 2018 con 148 milioni di dollari, arrivando tra l’altro ancor più lontano da Jurassic World (2015), il cui esordio da 208.8 milioni è rimasto ancora oggi nella storia del botteghino.

Nel resto del mondo Jurassic World il Dominio ha messo in cascina un incasso da 245.8 milioni di dollari, per un totale Worldwide di 289.1 milioni. Tra i mercati che più hanno spinto il film verso questa cifra si registrano i 52.5 milioni della Cina, ma anche i 30.4 milioni del Messico.

Top Gun: Maverick ha terminato il weekend al secondo posto con un calo del 44% ed un incasso stimato di 50 milioni di dollari. Ad oggi il sorprendente film con Tom Cruise ha registrato un incasso domestico di 393.34 milioni, ad un passo dal traguardo dei 400 milioni, ed un totale Worldwide di 747 milioni. Doctor Strange nel Multiverso della Follia è risultato terzo alla fine del weekend con un incasso di 4.88 milioni di dollari, ed un totale di 397.8 milioni, anche in questo caso con il traguardo dei 400 milioni ad un passo. A livello globale la seconda avventura cinematografica del Doctor Strange ha raccolto fino ad oggi un incasso di 930.2 milioni di dollari.

Fonte: BoxOfficePro