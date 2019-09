Il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato un piccolo ma sostanzioso aggiornamento da The Babysitter 2, sequel dell'horror/comedy del 2017.

Attraverso un aggiornamento proveniente da ComicBook è noto che Netflix ha annunciato di aver riconfermato il cast di The Babysitter anche per il sequel. I nomi in questione sono quelli di Bella Thorne (Amityville: The Awakening), Robbie Amell (The Flash), Hana Mae Lee (Pitch Perfect), Andrew Bachelor, Judah Lewis (The Christmas Chronicles), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine), Leslie Bibb (Iron Man), Carl McDowell e Chris Wylde.

Accolto con poca gloria dalla critica (qui la nostra recensione), The Babysitter ha portato sul piccolo schermo di Netflix la storia di un ragazzino di 12 anni che si innamora della propria babysitter. Il ragazzino però scopre che la giovane segue un culto satanico, e da quel momento l'idillìo diventa un incubo.

In cabina di regia tornerà McG, mentre a Dan Lagana il ruolo di sceneggiatore.