Il colosso digitale Netflix ha deciso di cancellare la serie Glow dopo quattro stagioni, e le motivazioni sembrano essere strettamente collegate all’emergenza Covid-19.

Questa sera un portavoce di Netflix ha rivelato che la causa scatenante della decisione di cancellare Glow sia da ricondurre ai costi eccessivi maturati per avere maggiore sicurezza sul set, ed ai rischi enormi affrontati dal cast a causa dell’emergenza Covid-19. Trattandosi di una serie incentrata su donne wrestler, con sequenze girate con attori strettamente a contatto, la decisione non può che essere più che condivisibile.

Le riprese della quarta stagione, che avrebbe dovuto essere l’ultima, erano iniziate nel mese di febbraio, ma l’insorgere della pandemia da Covid-19 ha bloccato la produzione subito dopo la realizzazione di un solo episodio.

La serie Glow è solo l’ultima vittima di un’emergenza medica che ha letteralmente messo in ginocchio l’industria hollywoodiana, con particolare attenzione verso serie “ritenute sacrificabili“. Per quanto riguarda i prodotti Netflix, oltre a Glow di recente hanno dovuto salutare lo schermo anche The Society e I Am Not Okay With This, entrambe partite con l’apprezzamento del pubblico, ma cancellate dal colosso digitale.