Il kolossal Dune rimandato ad ottobre 2021

La partita a scacchi tra studios hollywoodiani continua a colpi di rinvii. Questa sera Warner Bros ha deciso di rinviare il kolossal Dune al prossimo anno.

Dopo No Time to Die, anche l’attesissimo Dune lascia il listino uscite 2020 per passare a quello del prossimo anno. Atteso nelle sale americane per il 18 dicembre 2020, infatti, il film di Denis Villeneuve è stato spostato allo slot del 1° ottobre 2021, ovvero ad un anno esatto da oggi.

E’ oramai chiaro che gli studios hollywoodiani stanno correndo ai ripari sulla questione Covid-19, evitando così perdite in stile Tenet. Sarà l’ultimo della serie?

DUNE

PRODUZIONE : Tra i produttori del nuovo adattamento Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter, mentre Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert saranno i produttori esecutivi. Il film è stato diretto da Denis Villeneuve, anche sceneggiatore con Eric Roth e Jon Spaiths.

: Tra i produttori del nuovo adattamento Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter, mentre Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert saranno i produttori esecutivi. Il film è stato diretto da Denis Villeneuve, anche sceneggiatore con Eric Roth e Jon Spaiths. CAST : Timothee Chalamet, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa.

: Timothee Chalamet, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Stellan Skarsgard, Oscar Isaac, Charlotte Rampling, Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa. TRAMA : La storia del film originale – e del romanzo – ruota intorno alle battaglie tra la dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, località in cui viene prodotta una sostanza fondamentale per lo sviluppo della società intergalattica.

: La storia del film originale – e del romanzo – ruota intorno alle battaglie tra la dinastia Atreides e quella Harkonnen per il controllo del pianeta desertico Arrakis, località in cui viene prodotta una sostanza fondamentale per lo sviluppo della società intergalattica. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 1° ottobre 2021.