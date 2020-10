Paddy Considine nel cast di House of the Dragon, prequel di Game of Thrones

L’attore Paddy Considine è il primo membro del cast di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones.

Annunciato lo scorso ottobre, House of the Dragon è da considerare il secondo tentativo, il primo è andato a vuoto con Bloodmoon, della HBO di continuare a raccontare storie televisive tratte dai romanzi di George R.R. Martin.

Il casting è attualmente in corso, e Paddy Considine ha ottenuto – secondo SuperHeroHype – il ruolo centralissimo di Re Viserys Targaryen I, figura scelta dai signori di Westeros per succedere a Re Jaehaerys Targaryen. Nei racconti di Martin il personaggio affidato a Considine viene descritto come un uomo cordiale, gentile e onesto, volenteroso solo di portare avanti l’eredità di suo nonno.

La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen, ed avrà come showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal.

La prima stagione conterà su 10 episodi, tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. Nel cast spazio per Paddy Considine.