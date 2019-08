Il caldo torrido di agosto non dovrà spaventare gli utenti di Netflix, ed il motivo è strettamente legate alle tante nuove proposte in catalogo.

La produzione cinematografica più attesa in assoluta per questo mese è senza dubbio Blade Runner 2049. Il sequel del cult sci-fi approderà sul catalogo Netflix a partire dal 23 agosto, ma non sarà l'unico film a destare attesa. La Disney, infatti, questo mese cala gli assi con il film d'animazione Coco e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Tra le serie tv più attese spazio per la terza stagione di Glow, la seconda stagione di Mindhunter e la terza di Tredici. Anche gli amanti degli anime saranno accontentati ad agosto, da oggi - 1° agosto - sarà infatti sul catalogo la terza stagione di L'Attacco dei Giganti.

Film e Serie Tv di Agosto 2019

Film Originali

2 agosto - LA VITA DOPO I FIGLI

29 agosto - FALLING IN LOVE - RISTRUTTURAZIONE CON AMORE

Film

1 agosto - 50 VOLTE IL PRIMO BACIO

1 agosto - GHOST TOWN

1 agosto - LO SMOKING

1 agosto - L'ULTIMO DEI MOHICANI

1 agosto - REALMS

1 agosto - UN RAGAZZO COME GLI ALTRI

1 agosto - VENDETTA MORTALE

1 agosto - WILD WILD WEST

2 agosto - OMICIDIO ALL'ITALIANA

11 Agosto - STAR WARS - GLI ULTIMI JEDI

15 Agosto - BEETLEJUICE - SPIRITELLO PORCELLO

16 Agosto - IL SIGNORE DEGLI ANELLI - LE DUE TORRI

16 agosto - SHAKESPEARE IN LOVE

16 agosto - YODEL E FLAMENCO

23 Agosto - BLADE RUNNER 2049

26 Agosto - COCO

Serie TV Originali

2 agosto - DEAR WHITE PEOPLE, Stagione 3

2 agosto - DERRY GIRLS, Stagione 2

5 agosto - CI MANCAVA SOLO NICK, Stagione 2

8 agosto - WU ASSASSINS, Stagione 1

9 agosto - GLOW , Stagione 3

9 agosto - LE RAGAZZE DEL CENTRALINO, Stagione 4

9 agosto - SINTONIA, Stagione 1

16 agosto - BETTER THAN US, Stagione 1

16 agosto - MINDHUNTER , Stagione 2

23 agosto (da confermare) - TREDICI - 13 Reasons Why, Stagione 3

30 agosto - DARK CRYSTAL: LA RESISTENZA, Stagione 1

Documentari

1 agosto - GRAND DESIGN, Stagione 5

2 agosto - BASKETBALL OR NOTHING, Stagione 1

3 agosto - I AM A KILLER, Stagione 1

21 agosto - AMERICAN FACTORY

Anime e animazione