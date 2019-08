Every ship needs a crew. Welcome aboard!



We are proud to announce our very talented Writers’ Room for @Nickelodeon‘s untitled @StarTrek animated show: @TheJulieBenson @shawnabenson @DiandraWrites @QuandtumTheory @GoodAaron @Shoopeedoobydoo @nsjayaram @E_Mac777 @TheKeithSweet pic.twitter.com/LflgH34Oq2