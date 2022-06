Nastri d’argento 2022: tutti i vincitori

Una festa per il cinema d’autore, quella che si sta tenendo questa sera al MaXXi di Roma per la 76ma edizione dei Nastri d’Argento.

Le “cinquine” dei candidati, anche su segnalazione degli iscritti al SNGCI, sono state scelte quest’anno, come i premi speciali, dal Direttivo presieduto da Laura Delli Colli e composto da Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi – Romano Milani (Segretario generale) e Franco Mariotti (Sindaco). Circa 100 i giornalisti che hanno votato i vincitori 2022.

Nastri d’Argento 2022: i premi

IL FILM dell’ANNO: Marco BELLOCCHIO Marx può aspettare

MIGLIOR FILM: È stata la mano di Dio di Paolo SORRENTINO

MIGLIORE REGIA: Mario MARTONE (Nostalgia – Qui rido io)

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE: Giulia Louise STEIGERWALT (Settembre)

MIGLIORE COMMEDIA: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto / Corro da te Riccardo MILANI

SOGGETTO: America Latina Damiano e Fabio D’INNOCENZO

SCENEGGIATURA: Nostalgia, Qui rido io Mario MARTONE, Ippolita DI MAJO

ATTRICE PROTAGONISTA: Teresa SAPONANGELO (È stata la mano di Dio)

ATTORE PROTAGONISTA ex aequo: Pierfrancesco FAVINO (Nostalgia) e Silvio ORLANDO (Ariaferma – Il bambino nascosto)

ATTRICE NON PROTAGONISTA: Luisa RANIERI (È stata la mano di Dio)

ATTORE NON PROTAGONISTA: Francesco DI LEVA, Tommaso RAGNO (Nostalgia)

ATTRICE COMMEDIA: Miriam LEONE (Corro da te)

ATTORE COMMEDIA: Francesco SCIANNA, Filippo TIMI (Il filo invisibile)

FOTOGRAFIA ex aequo: Luca BIGAZZI (Ariaferma) e Daria D’ANTONIO (È stata la mano di Dio)

SCENOGRAFIA: Massimiliano STURIALE (Freaks out – Il materiale emotivo)

COSTUMI: Mary MONTALTO (Freaks out)

MONTAGGIO: Francesco DI STEFANO (Freaks out)

SONORO: Simone OLIVERO e Paolo BENVENUTI in presa diretta Il Buco con Benny ATRIA, Marco SAITTA e Matteo GAETANI

CASTING DIRECTOR: Annamaria SAMBUCCO, Massimo APPOLLONI È stata la mano di Dio

COLONNA SONORA: Nicola PIOVANI I fratelli De Filippo – Leonora addio

MIGLIORE CANZONE: LA PROFONDITÀ DEGLI ABISSI Musica, testi e interpretazione di Manuel AGNELLI Diabolik

NASTRI SPECIALI

Laura MORANTE

Jonas CARPIGNANO A Chiara

Il ‘cameo’ dell’anno: Drusilla FOER Sempre più bello

PREMI SPECIALI per i giovani

‘GUGLIELMO BIRAGHI’: Filippo SCOTTI (È stata la mano di Dio) e Lina SICILIANO (Una femmina)

‘GRAZIELLA BONACCHI’: Swamy ROTOLO A Chiara

NASTRI/FONDAZIONE NOBIS: Giulia, di Ciro De Caro

NASTRI/NUOVO IMAIE: Vanessa SCALERA (L’Arminuta)

NASTRI/HAMILTON Behind the camera: Edoardo LEO

NASTRI/PERSOL ‘Personaggio dell’anno’: Francesco SCIANNA

NASTRI/WELLA per l’immagine: Teresa SAPONANGELO