L’abbinamento perfetto è una nuova commedia romantica targata Netflix diretta da Stuart McDonald. Questa è la recensione.

Lola Alvarez è una giovane affermata nel campo dei vini che, a causa di un capo arrogante e di colleghi sleali, decide di lasciare tutto e di mettersi in proprio, ma per farlo ha bisogno dell’aiuto di un ex-cliente dell’azienda in cui lavorava. La ragazza decide perciò di seguir l’ex-cliente in Australia dove quest’ultima trascorre le vacanze. Tra problemi inattesi, e situazioni surreali, un inaspettato amore busserà alla sua porta. Nel cast Victoria Justice, Adam Demos, Korey Williams, Samantha Tolj, ed Emma Kate Lawrence.

Quella che potrebbe sembrare una pellicola che punta alla ricerca di valori perduti, di sentimenti antichi e di ritorno alle origini, si rivela ben presto un prodotto carico di cliché, la cui trama si propaga senza originalità, con nessun guizzo capace di attirare l’attenzione dello spettatore.

Lola, infatti, si presenta come un personaggio alquanto piatto, incapace di empatizzare con le tematiche affrontate nel film. Questa sua imperturbabilità fa spesso perdere quel senso di crescita che avrebbe giovato alla qualità generale di una narrazione di per sè già poco plausibile. Ma se la sceneggiatura di L’abbinamento perfetto soffre di una mancanza di profondità, la comicità espressa per tutta la durata del film lascia il tempo che trova, tra battute scialbe e prive spesso anche del giusto contesto su cui poggiarsi.

L’interpretazione del cast, forse non aiutato da una regia debole e da una sceneggiatura priva di profondità, lascia a desiderare; i dialoghi sembrano forzati e sono disposti in un quadro narrativo al quanto surreale, e questo nonostante certi sviluppi narrativi si rivelano simili ad altri prodotti talvolta meglio riusciti. La fotografia rispetta tutti i clichè dei film romantici: inquadrature pulite, prive di disordine, con un sole che illumina tutto in maniera quasi innaturale: nulla da ridire a tal proposito.

A nostro avviso, l’abbinamento perfetto non è altro che una di quelle pellicole che attirano interesse per curiosità, ma che il più delle volte disperde il proprio interesse già dopo i primi minuti. Una vera e propria delusione.

L’abbinamento perfetto è ora disponibile sul catalogo Netflix.