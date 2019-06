Nella giornata di ieri sono stati assegnati nella splendida cornice di Taormina i Nastri d’Argento 2019 che, nella loro 73ma edizione, hanno visto trionfare Il Traditore di Marco Bellocchio.

Il film che vede Pierfrancesco Favino vestire i panni del boss pentito di Cosa Nostra Tommaso Buscetta si è aggiudicato i seguenti premi: miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista (ex aequo per Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane) e miglior montaggio.

Tra gli altri vincitori dei Nastri d’Argento 2019 segnaliamo Stefano Fresi che si è aggiudicato il premio come miglior attore in una commedia per ben tre film: C’è tempo, L’uomo che comprò la Luna e Ma cosa ci dice il cervello. L’attore è stato insignito inoltre del premio Nino Manfredi.

Ecco l’elenco con tutti i vincitori dei Nastri d’Argento 2019:

Miglior film

Il traditore, regia di Marco Bellocchio



Miglior regista

Marco Bellocchio – Il traditore



Migliore regista esordiente

Leonardo D’Agostini – Il campione (ex aequo)

Valerio Mastandrea – Ride (ex aequo)



Miglior film commedia

Bangla, regia di Phaim Bhuiyan



Miglior produttore

Groenlandia in collaborazione con Rai Cinema e 3 Marys Entertainment – Il primo re, Il campione



Miglior soggetto

Paola Randi – Tito e gli alieni



Migliore sceneggiatura

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo, in collaborazione con Francesco La Licata – Il traditore



Migliore attore protagonista

Pierfrancesco Favino – Il traditore



Migliore attrice protagonista

Anna Foglietta – Un giorno all’improvviso



Migliore attore non protagonista

Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane – Il traditore



Migliore attrice non protagonista

Marina Confalone – Il vizio della speranza



Migliore attore in un film commedia

Stefano Fresi – C’è tempo, L’uomo che comprò la Luna, Ma cosa ci dice il cervello



Migliore attrice in un film commedia

Paola Cortellesi – Ma cosa ci dice il cervello



Migliore fotografia

Daniele Ciprì – Il primo re, La paranza dei bambini



Migliore scenografia

Carmine Guarino – Il vizio della speranza



Migliori costumi

Giulia Piersanti – Suspiria



Migliore montaggio

Francesca Calvelli – Il traditore



Migliore sonoro in presa diretta

Angelo Bonanni – Il primo re



Migliore colonna sonora

Nicola Piovani – Il traditore



Migliore canzone originale

A’ speranza – Il vizio della speranza, scritta e interpretata da Enzo Avitabile



Premio Nino Manfredi

Stefano Fresi



Nastro speciale

Adriano Panatta per il suo cameo in La profezia dell’armadillo

Noemi per l’interpretazione della canzone Domani è un altro giorno in Domani è un altro giorno

Serena Rossi per Io sono Mia