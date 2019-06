Netflix domani aprirà la strada verso le novità in catalogo per luglio 2019, ed ovviamente l’attesa è tutta per le nuove stagioni di Stranger Things e La Casa di Carta.

Con l’estate che si avvicina a grandi passi, e gli aumenti oramai certi anche in Italia (cliccate qui), Netflix è pronto a regalare ai propri utenti tanti motivi per rimanere concentrati sul proprio catalogo. Tre nuove stagioni per tre serie tv super seguite, stiamo ovviamente parlando di Stranger Things, La Casa di Carta e Orange is the new Black (finale di serie). Ma luglio porterà anche altre novità.

Diamo uno sguardo all’intero listino di novità Netflix per Luglio 2019.

Il listino completo di Luglio 2019.

Film Originali

11 luglio – Cities of Last Things

12 luglio – Il sequestro di Stella (Kidnapping Stella)

Film

1 luglio – About a Boy

1 luglio – Ace Ventura Missione Africa

1 luglio – Elizabeth: The Golden Age

1 luglio – I Love Radio Rock

1 luglio – Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo

1 luglio – La mia Africa

1 luglio – Lone Survivor

1 luglio – Panic Room

1 luglio – Rent

1 luglio – Requiem for a Dream

1 luglio – Resident Evil: Apocalypse

1 luglio – Sette anime – 01/07/2019

1 luglio – State of Play – 01/07/2019

1 luglio – Swiped – 01/07/2019

1 luglio – The Croods – 01/07/2019

1 luglio – The To Do List – 01/07/2019

1 luglio – Venerdì 13 – Il terrore continua

1 luglio – Vento di passioni

8 Luglio – Action Point

10 luglio – Parchís: Il documentario

12 luglio – Point Blank – Conto alla rovescia

12 luglio – R4 (4 Latas)

16 luglio – Un uomo, un mostro e un mistero (Frankenstein’s Monster’s Monster Frankenstein)

18 luglio – Secret Obsession

24 luglio – The Son

26 luglio – Girls With Balls

31 luglio – The Red Sea Diving Resort

Serie TV Originali

2 luglio – Bangkok Love Stories: Object of Affection, Stagione 1

2 luglio – Bangkok Love Stories: Plead, Stagione 1

3 luglio – Gli Ultimi Zar, Stagione 1

4 luglio – Stranger Things, Stagione 3

19 luglio – La Casa di carta, Terza parte

26 luglio – Orange is the New Black, Stagione finale

Serie TV

1 luglio – Riverdale, Stagione 2

4 luglio – Kakegurui, Stagione 2

10 luglio – La famiglia McKellan – Parte 1

11 luglio – Designated Survivor: 60 Days, Stagione 1

12 luglio – You Me Her, Stagione 4

Stand-up Comedy Originali

1 luglio – Katherine Ryan: Glitter Room

30 luglio – Whitney Cummings: Can I Touch It?

Documentari

1 luglio – Il contabile di Auschwitz

1 luglio – NOVA: L’apocalisse dei buchi neri

1 luglio – NOVA: L’ultimo volo su Saturno

1 luglio – NOVA: Le statistiche delle previsioni

1 luglio – NOVA: I segreti dei cavalieri medievali

1 luglio – NOVA: Missione su Marte

1 luglio – NOVA: Il tunnel della fuga dall’Olocausto

1 luglio – NOVA: L’incidente della grotta thailandese

1 luglio – NOVA: I misteri del clima

1 luglio – NOVA: Acqua avvelenata

3 luglio – Mamme glamour, Stagione 2

10 luglio – Parchís: il documentario

12 luglio – Tutto sul Taco

19 luglio – Last Chance U: INDY – Seconda Parte

24 luglio – The Great Hack

Anime e animazione