Ammirato il primo scoppiettante trailer, Charlie’s Angels si è mostrato ancora oggi al popolo della rete, ma questa volta grazie a due poster.

Per dare un’occhiata al trailer, cliccate qui.

Il nuovo Charlie’s Angels è stato diretto da Elizabeth Banks, con l’attrice impegnata anche nel ruolo di Bosley. La sceneggiatura è stata firmata da Jay Basu. Nel cast Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Jonathan Tucker, Luis Gerardo Mendez, Sam Claflin.

Sinossi. Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend. Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Il film esordirà nelle sale Usa dal 15 novembre 2019. In Italia dal 21 novembre.