Musafa: Il Re Leone | Le iniziative di UCI Cinemas

In occasione del lancio nelle sale di Musafa: Il Re Leone, che avverrà il 19 dicembre, il circuito cinematografico UCI Cinemas si prepara con due splendide iniziative.

La prima è uno splendido viaggio per tutta la famiglia nel parco naturale più vicino a casa. Un’opportunità unica per ammirare da vicino i maestosi leoni e gli altri animali della savana in compagnia dei propri cari. Partecipare all’estrazione è semplicissimo, basterà acquistare – attraverso i canali online del Circuito – un biglietto per le proiezioni previste dal 19 al 29 dicembre e registrarlo sul sito mufasa.ucicinemas.it.

La seconda iniziative, invece, riguarda tutti gli spettatori che acquisteranno sul sito www.ucicinemas.it o sull’app del Circuito un biglietto per assistere alle proiezioni del film previste dal 19 al 22 dicembre, che riceveranno in omaggio uno degli otto esclusivi segnalibri dedicati ai protagonisti del nuovo film Disney, ossia Mufasa, Taka, Sarabi, Rafiki, Zazu, Timon & Pumbaa, Kiara e Kiros.

Musafa: Il Re Leone | Il Trailer Finale

Musafa: Il Re Leone | Note di Produzione

Musafa: Il Re Leone è stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, un leone formidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.

I partner di Pastel di Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak, stanno producendo con la Disney. L’uscita globale del film è attesa per il 19 dicembre 2024.

La trama: Simba, diventato re delle Terre del Branco, è determinato a far sì che il suo cucciolo segua le impronte delle sue zampe mentre vengono esplorate le origini del suo defunto padre Mufasa.

Musafa: Il Re Leone | Le Voci Italiane

Luca Marinelli (Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (Taka), Elodie (Sarabi), Edoardo Stoppacciaro (giovane Rafiki), Riccardo Suarez Puertas (Zazu) e Dario Oppido (Kiros) prestano le loro voci ai nuovi protagonisti e si aggiungono a un ricco cast vocale che vede, tra gli altri, il ritorno di Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumba) e Toni Garrani (Rafiki adulto) e l’arrivo dei giovanissimi Emma Cecile Rigonat (Kiara), Mattia Moresco (dialoghi Mufasa cucciolo) e Adriano Trio (dialoghi Mufasa cucciolo), Valeriano Corini (dialoghi Taka cucciolo) ed Edoardo Veroni (canzoni Taka cucciolo).

