La rivista Empire Magazine ha svelato quest’oggi le copertine del prossimo numero dedicato a Captain America: Brave New World.

Qualche anno dopo il passaggio di consegna tra Steve Rogers (vecchio e stanco di lottare in Avengers: Endgame) e Sam Wilson, e la conseguente presa di coscienza di quest’ultimo avvenuta nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, il nuovo Captain America in “Brave New World” dovrà ricorrere a tutta la sua abilità per fermare la furia catastrofica scatenata dall’Hulk Rosso di Harrison Ford, ma non solo. Ed in effetti le due copertine di Empire colgono tale dualismo con due iconiche immagini.

Captain America: Brave New World | Le Copertine di Empire

The subscriber cover for our #CaptainAmericaBraveNewWorld issue is an energetic depiction of Sam Wilson and Red Hulk facing off, against a patriotic backdrop of red, white and blue. Illustrated exclusively for Empire by @KingsleyNebechi.



READ MORE: https://t.co/gvi3Co5knE pic.twitter.com/IHLkUwKYLG — Empire (@empiremagazine) December 12, 2024

Captain America: Brave New World | Note di Produzione

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. Il film sarà distribuito dal 12 febbraio 2025

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

Trama: Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.

Correlati