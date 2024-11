Direttamente dalla convention D23 Brasil, i Marvel Studios questa sera hanno presentato il nuovo trailer di Captain America: Brave New World.

L’atteso panel Marvel Studios del D23 Brasil è andato in scena quest’oggi offrendo tante sorprese ai presenti, e di conseguenze a noi addetti ai lavori. Il nuovo fantastico trailer di Captain America: Brave New World è sicuramente una delle sorprese più apprezzate. Il trailer è stato presentato da alcuni dei protagonisti del film, tra cui Anthony Mackie e Danny Ramirez, rispettivamente il nuovo Cap ed il nuovo Falcon.

In fondo alla pagina è possibile apprezzare anche il nuovo poster con tanto di riferimento forte all’Hulk Rosso di Harrison Ford.

Captain America: Brave New World | Note di Produzione

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. Il film sarà distribuito dal 12 febbraio 2025

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

Trama: Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.

