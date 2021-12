Morbius: poster italiano, data di uscita e scena in esclusiva

Posted on

Nel primo pomeriggio di oggi Sony Pictures ha rilasciato, tramite la divisione interna Screen Gems, il final trailer di Resident Evil: The Final Chapter, l’ultimo capitolo della ricca saga action/horror tratta dai videogames della Capcom. Qui di seguito vi mostreremo la versione ufficiale e quella in italiano, rilasciata in esclusiva dal sito Badtaste, ovviamente in