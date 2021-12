Box Office Italia: Encanto vince, delude Cry Macho

Il film d’animazione Encanto ha vinto nuovamente il Box Office Italia, ha deluso invece Cry Macho di Clint Eastwood, così come il film per famiglie Clifford – Il Grande Cane Rosso.

Anche in Italia così come nel Box Office Usa, ma come del resto in molti dei mercati cinematografici internazionali, il calo degli incassi dovuto alla preoccupazione per la nuova ondata di Covid-19 sta diventando una triste regola. Nel weekend che anticipa la festività dell’8 dicembre l’incasso generale del botteghino nazionale ha vissuto un nuovo pesante -27% rispetto al weekend precedente. Tra i film in programmazione, a superare la quota del milione è stato il solo Encanto, poi dietro solo “disperazione”.

Encanto ha raccolto nel weekend 1 milione di euro tondo tondo, con una media per sala di poco inferiore ai 1500 euro. L’incasso complessivo è ora arrivato a quota 3.08 milioni, davvero poco rispetto ad altri prodotti Disney Animation usciti di questo periodo. Come anticipato, Cry Macho ha deluso all’esordio incassando solo 364 mila euro, così come anche Clifford – Il Grande Cane Rosso con 297 mila euro.

La top five ha visto, infine, al quarto posto Ghostbusters: Legacy con 272 mila euro, ed un totale di 2.19 milioni, ed al quinto l’action movie L’uomo dei ghiacci (con Liam Neeson) con un esordio da 185 mila euro. Chiudiamo con la notizia odierna dell’apertura della campagna di prevendita ticket per Spider-Man: No Way Home, un film che potrebbe senza dubbio spingere dal 16 dicembre il Box Office Italia nuovamente verso incassi importanti.

Fonte: Cinetel