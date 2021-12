Box Office Usa: Encanto primo nel weekend con incassi in calo

Il film d’animazione Encanto ha vinto il suo secondo weekend di fila in un Box Office Usa che continua a vivere cali degli incassi abbastanza preoccupanti.

Il primo weekend post-Ringraziamento ha offerto un bottino complessivo nuovamente in calo, ed ovviamente l’occhio va puntato principalmente alle continue preoccupazioni degli americani riguardo la nuova ondata di Covid-19. A pesare sul bottino complessivo, inoltre, la mancanza di nuove uscite di rilievo. A tal proposito, il film d’animazione Encanto ha avuto vita facile nel portare a casa un nuovo primato.

L’incasso registrato dal film d’animazione Disney è stato 12.73 milioni di dollari, in calo del 53% rispetto al suo weekend d’esordio. Il totale al momento ha toccato con questo weekend un bottino di 57.95 milioni, in linea con le aspettative non proprio entusiastiche degli analisti. Con gli incassi ottenuti nel resto del mondo, Encanto ha finora raccolto 116.05 milioni di dollari.

Ghostbusters: Legacy è risultato secondo con un incasso di 10.35 milioni di dollari, per un totale di 102.19 milioni in tre weekend. Complessivamente, con gli incassi internazionali il film ha raggiunto 145.09 milioni. Al terzo posto del Box Office Usa si è classificato House of Gucci con un incasso di 6.77 milioni di dollari, per un totale di 33.64 milioni. La più alta new entry del weekend “Christmas with the Chosen: The Messengers” si è posizionata al quarto posto con 4.1 milioni di dollari, mentre in quinta posizione spazio per il cinecomic Eternals con 3.93 milioni di dollari, ed un totale di 156.52 milioni.

