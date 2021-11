Box Office Usa: Encanto vince il lungo weekend del Ringraziamento

Il nuovo film d’animazione Disney “Encanto” ha vinto il Box Office Usa relativo al lungo weekend del Ringraziamento, Ghostbusters: Legacy e House of Gucci hanno completato il podio.

La Disney ha raccolto, come da previsione, il primato del botteghino nazionale nel ricco weekend del Ringraziamento, in quest’occasione lungo ben 5 giorni. Detto questo, c’è da dire che nonostante la pioggia di critiche positive e le previsioni di incasso incoraggianti, Encanto ha sofferto nel portare a casa una tre giorni da 27 milioni di dollari, ed un lungo weekend da 40.3 milioni.

E’ utile ricordare che negli Usa i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni da questo weekend potevano ricevere il vaccino anti Covid-19, e questo potrebbe aver tenuto a casa quei genitori consci di dover prima completare il percorso vaccinale dei loro pargoletti. Detto questo, Encanto nel resto del mondo ha aperto con un incasso promettente di 29.3 milioni di dollari nei 47 mercati internazionali in cui ha esordito, per un totale Worldwide da 69.6 milioni.

In seconda posizione Ghostbusters: Legacy ha raccolto un incasso in tre giorni di 24.5 milioni di dollari (-44% rispetto al weekend d’esordio), che diventano 35.25 milioni nei cinque giorni del Ringraziamento. Complessivamente il film di Jason Reitman ha dimostrato di tenere bene incassando fino ad oggi 87.75 milioni. In terza posizione spazio per la new entry House of Gucci, il biopic diretto da Ridley Scott: l’incasso stimato all’esordio è stato minato dalle critiche contrastanti segnando uno score da 14.23 milioni di dollari in tre giorni, e 21.83 milioni in cinque giorni.

Eternals e Resident Evil: Welcome to Raccoon City hanno incassato rispettivamente 7.9 milioni di dollari al quarto posto e 5.27 milioni di dollari al quinto. Per il cinecomic Marvel l’incasso complessivo è salito a quota 150.64 milioni, al di sotto dei risultati fatti segnare nello stesso lasso di tempo da Shang-Chi e Black Widow; per il moviegame tratto dai videogame Capcom, invece, il totale in cinque giorni è stato 8.8 milioni, risultato notevolmente al di sotto di tutti gli altri esordi “pre-Covid” dei Resident Evil movies.

