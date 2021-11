Moonfall: Il teaser trailer italiano del nuovo disaster movie di Roland Emmerich

Da pochissimo online il teaser trailer in italiano di Moonfall, il nuovo disaster movie firmato Roland Emmerich, in uscita nelle sale dal prossimo 3 febbraio.

“Se Noi non andiamo alla Luna è la Luna a venire da Noi”

Per descrivere quanto accade in Moonfall basta parafarasare il vecchio detto in cui è Maometto ad andare alla montagna, è questo infatti quello che possiamo vedere nel nuovo teaser trailer italiano, nel quale, inoltre, vengono brevemente spiegati i motivi e rappresentati i conseguenti effetti disastrosi di un devastante cataclisma cosmico.

MOONFALL

PRODUZIONE: Il film sarà sceneggiato dallo stesso Roland Emmerich, in collaborazione con Harald Kloser e Spenser Cohen. L’intera produzione è nelle mani di Centropolis Entertainment (società di Emmerich) e Street Entertainment (società di Kloser). La Lionsgate ha opzionato la distribuzione sul territorio americano. Le riprese dovrebbero partire questo autunno… Covid-19 permettendo. CAST: Halle Berry, Patrick Wilson, Charlie Plummer, Michael Pena, John Bradley, Randy Thomas, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa a partire dal 4 febbraio 2022, in Italia dal 3 febbraio.

TRAMA: Il film vedrà gli abitanti della Terra alle prese con una catastrofe capace di spazzare via la vita sul pianeta. La Luna, una volta colpita da un misterioso corpo celeste, virerà infatti verso la Terra, e soltanto un manipolo di eroi sarà chiamato a scongiurare l’estinzione di massa.