Moon Knight: dove si colloca la nuova serie all’interno della timeline Marvel?

Al lancio del primo episodio della serie Moon Knight in molti hanno iniziato a chiedersi dove si collocano le vicende di Marc Spector all’interno della timeline Marvel.

Come da previsione, in aiuto ai fan (ed ovviamente agli addetti ai lavori) è arrivato il classico aggiornamento della timeline Marvel, con tanto di infografica in bello stile. Detto questo, le avventure di Moon Knight, a quanto pare, sono ambientate subito dopo gli eventi narrati in Hawkeye (altra serie tv di recente rilascio), e qualche tempo dopo le azioni del Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home, pertanto è presumibile pensare come periodo primo trimestre 2025. Ovviamente sarà difficile capire quali saranno i legami narrativi della nuova serie con gli altri show Marvel in arrivo, o almeno lo sarà fino agli episodi finali. Ecco la infografica proveniente da The Direct.com.

MOON KNIGHT

PRODUZIONE: La serie tv sarà prodotta da Kevin Feige per Marvel Studios. Il ruolo di showrunner è stato affidato a Jeremy Slater. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer. CAST: Oscar Isaac, Ethan Hawke, May Calamawy, F. Murray Abraham. DISTRIBUZIONE: Dal 30 marzo 2022 su Disney+.

TRAMA: La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.