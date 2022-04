Box Office Italia: Morbius parte subito in testa giovedì

La partenza di Morbius nelle sale italiane è da subito valsa la prima posizione nel Box Office Italia, ma quale sarà il suo impatto nel suo primo weekend?

Accompagnato da una serie di recensioni perlopiù negative (questa la nostra), il cinecomic Morbius ha finalmente fatto il proprio esordio nelle sale italiane, con la prima posizione non certo in discussione… semmai l’entità del suo incasso. Detto ciò, è lecito pensare che i 321 mila euro incassati ieri non possono che rappresentare una più che discreta partenza. Sarà importante capire quanto il passaparola negativo possa influire sul suo primo weekend. Ricordiamo che il film è stato distribuito nelle sale The Space Cinema anche in lingua originale.

MORBIUS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° aprile 2022. In Italia dal 31 marzo.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.