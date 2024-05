La saga nota come MonsterVerse è tornata a splendere di luce propria in questo 2024 grazie a Godzilla e Kong, ma anche attraverso il successo inatteso di Monarch: Legacy of Monsters.

La serie andata in onda su Apple TV+ ha ottenuto ottimi ascolti, ma anche e soprattutto il plauso della critica (qui la nostra recensione), tanto da diventare una delle serie più viste e apprezzate di questa prima parte del 2024. Il risultato non poteva non essere il rinnovo per una seconda stagione (qui la notizia). Ma cosa vedremo nei nuovi episodi di Monarch: Legacy of Monsters?

Ad offrire qualche piccolo spunto è stato ieri il co-creatore della serie Chris Black attraverso un’intervista rilasciata via Youtube al canale Gold Derby. Ecco alcuni dei passaggi più importanti dell’intervista:

“Penso che il punto in cui abbiamo lasciato la stagione ci abbia dato così tanto terreno fertile per la narrazione. Keiko ritorna, sembra che abbiamo perso il colonnello Shaw, abbiamo questa riunione con la famiglia… sembra un ottimo trampolino di lancio per la seconda stagione.“

Black ha poi continuato:

“Vogliamo continuare a raccontare questa storia umana, vogliamo continuare a raccontare la storia della famiglia Randa, di Kate e Kentaro e del loro padre Hiroshi e ora della loro nonna Keiko. Ma c’è anche una fame di più spettacolo, di più mostri.”

Quest’ultimo riferimento è chiaramente inerente al finale spettacolare di stagione che mostra l’arrivo del possente Kong. Ebbene, sembra che negli episodi della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, oltre a rivedere i volti noti “umani” potrebbe esserci più spazio per Kong, Godzilla e gli altri Titani. Staremo a vedere!

La seconda stagione sarà prodotta esecutivamente dagli showrunners e co-creatori Chris Black e Matt Fraction. Altri produttori esecutivi sono Joby Harold e Tory Tunnell della Safehouse Pictures, e Matt Shakman, Andrew Colville e Jen Roskind. Hiro Matsuoka e Takemasa Arita sono produttori esecutivi per conto di Toho Co., Ltd., la proprietaria del personaggio di Godzilla. Toho ha concesso in licenza i diritti a Legendary per Monarch: Legacy of Monsters come naturale sottoprodotto della loro relazione a lungo termine con il franchise cinematografico.

Ricordiamo che il MonsterVerse ha vissuto da poco il passaggio in sala di Godzilla e Kong: Il nuovo impero (qui la nostra recensione), con risultati al botteghino davvero importanti, ed una prospettiva per il futuro molto interessante.

Correlati