Lionsgate ha condiviso in rete il trailer di Never Let Go, l’horror di Alexander Aja con protagonista Halle Berry.

Il nuovo film di Alexander Aja, lo stesso regista di Alta tensione e Piranha 3D, racconta di un mondo minacciato da un male oscuro, e di una madre che fa di tutto per tenere al sicuro i suoi due figli da ciò che si cela nei boschi. Never Let Go vede, oltre che Halle Berry nel ruolo di protagonista, anche i giovanissimi Anthony B. Jenkins e Percy Daggs IV nei panni dei due bambini. Completano il cast Christin Park, Matthew Kevin Anderson, Stephanie Lavigne, Mila Morgan e Cadence Compton.

Ecco la trama ufficiale: Quando un male conquista il mondo fuori dalla loro porta d’ingresso, le uniche protezioni per una madre (Halle Berry) e i suoi figli gemelli sono la loro casa e la loro unione familiare. Con la necessità di rimanere sempre connessi – al punto da legarsi con una fune – si aggrappano gli uni agli altri, ripetendo continuamente di non lasciarsi mai andare. Ma quando uno dei ragazzini mette in dubbio la reale esistenza del male, i vincoli che li tengono insieme vengono recisi, innescando una terrificante lotta per la sopravvivenza.

La Lionsgate distribuirà Never Let Go nelle sale USA a partire dal 27 settembre 2024.

Correlati