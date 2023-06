Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, i poster dei protagonisti

Paramount Italia e Eagle Pictres hanno condiviso in rete i characters poster italiani di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, penultimo capitolo della celebre saga action.

Come oramai noto da tempo, il film è stato diviso in due parti con una produzione realizzata da Christopher McQuarrie in contemporanea. La seconda parte approderà nelle sale dall’estate 2024. Qui di seguito vi proponiamo i characters poster.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO

Il film è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Nelle sale Usa dal 14 luglio 2023. In Italia dal 12 luglio.

CAST : Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis.

SINOSSI: In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt ( Tom Cruise) e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.